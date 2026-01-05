Ivan Cattaneo presenta DUE.I, un nuovo progetto musicale che invita a riflettere sulla relazione tra arte e tecnologia. In questa intervista, ripercorre la sua esperienza come pioniere nel panorama italiano e il suo rapporto con l’innovazione, sottolineando l’importanza di un uso consapevole degli strumenti digitali. Un percorso tra memoria e modernità, che mette in discussione le convenzioni e valorizza l’autenticità artistica.

L'artista torna con DUE.I, un testamento musicale che sfida la normalità e la tecnologia: «Va utilizzata e non idolatrata. Ci accorgeremo di quanto si fallace». La musica di oggi? «Piatta». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Ivan Cattaneo: «Sono stato il primo in Italia a fare un coming out pubblico, Pasolini mi rubò un fidanzato. Con Giuni Russo cantavamo tra le tombe. Gli artisti di oggi? Scimmiottano quello che facevo io 50 anni fa»

Leggi anche: Ivan Cattaneo: «Sono stato il primo in Italia a fare un coming out pubblico, Pasolini mi rubò un fidanzato. Con Giuni Russo cantavamo tra le tombe del cimitero. Gli artisti di oggi? Scimmiottano quello che facevo io cinquant'anni fa»

Leggi anche: Chi sono gli ex di Ivan Cattaneo, dal calciatore famoso di Serie A all’ultimo fidanzato giovane e americano

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Ivan Cattaneo: «David Bowie antipatico: era geloso di me. Io creavo il mio look, oggi Achille Lauro e i Maneskin vestono griffati; Che tristezza il capodanno su Raiuno: sembrava la parodia della tv russa; Capodanno in tv, Rai1 e Canale 5: gli show non piacciono al popolo social; L'anno che verrà, scaletta concerto Capodanno Rai1: Serena Brancale e Sal Da Vinci aprono la serata.

Ivan Cattaneo: «Io, mammifero che canta tra arte, ironia e libertà: sono stato il primo a fare coming out» - Un viaggio tra passato e presente, dove la provocazione lascia spazio alla consapevolezza e alla leggerezza di chi non ha mai smesso di cercare libertà, arte e verità. ilmattino.it

Ivan Cattaneo: «David Bowie antipatico: era geloso di me. Io creavo il mio look, oggi Achille Lauro e i Maneskin vestono griffati» - Il cantautore si racconta: gli esordi a Londra, il coming out, il successo in Italia, la pittura, i reality e il legame con la Sardegna ... msn.com