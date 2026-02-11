Codice Rosso intervento dei Carabinieri | arrestato un uomo di 50 anni

I Carabinieri di San Giorgio Ionico sono intervenuti in modo rapido per fermare una situazione di violenza domestica. Hanno arrestato un uomo di 50 anni, agendo in fretta e seguendo le procedure del Codice Rosso. L’intervento ha evitato che la situazione peggiorasse, proteggendo la vittima e portando subito l’uomo in manette.

Nella nottata del 10 febbraio 2026, i militari dell'Arma hanno arrestato, in flagranza di reato, un 50enne di Crispiano, presunto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia. L'azione dei Carabinieri è scaturita a seguito di una richiesta di aiuto pervenuta da parte dei congiunti conviventi dell'uomo, un 56enne e una 64enne, fratello e cognata dell'uomo.

