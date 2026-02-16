Gli impiegati pubblici non possono ricevere regali basta anche di 50 euro per il reato di corruzione nel pubblico impiego Sentenza

Nel caso in commento la Cassazione afferma che il reato di corruzione non dipende tanto dall’entità della dazione ricevuta, ma dalla sua stessa stessa esistenza, in quanto l’accettazione di regali, anche di modico valore, è sostanzialmente vietata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e pertanto si può determinare l'illecito penale. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

La Corte di Cassazione ha stabilito che offendere un docente tramite messaggi nelle chat di classe costituisce reato di diffamazione.

Gli onesti impiegati pubblici e il conflitto con la coscienzaIn maggioranza dipendenti pubblici: all’Inps, all’Agenzia delle entrate, alle Poste, a Scuola, al Municipio, alla Regione e così via. Insomma ci siamo capiti. Spesso sono persone oneste, gente perbene ... basilicata24.it

Germania, impiegati pubblici in lottaUno sciopero degli impiegati pubblici può ancora essere evitato. Lunedì i datori di lavoro - in questo caso i rappresentanti del governo federale, dei Länder e dei comuni - avevano rifiutato come ... ilmanifesto.it

Il Resto del Carlino. Archer Marsh · Give Me Everything (Stripped Down). Il Tribunale del Lavoro ha stabilito che i minuti impiegati dai dipendenti per indossare e togliere la divisa aziendale devono essere considerati orario di lavoro retribuito. La sentenza ha a - facebook.com facebook