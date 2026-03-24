Le ginnaste italiane si preparano per il Trofeo di Jesolo in programma nel weekend del 28-29 marzo. Sono state convocate due squadre e una ginnasta individualista. Tra le atlete, una componente si distingue per aver gareggiato spesso da solista. La competizione segna l'inizio della stagione ufficiale per le rappresentative nazionali di ginnastica artistica.

La grande stagione della ginnastica artistica entrerà nel vivo nel weekend del 28-29 marzo, quando andrà in scena il Trofeo di Jesolo: la ribattezzata Classicissima di Primavera della Polvere di Magnesio catturerà l’attenzione di tutti gli appassionati nel fine settimana pre-pasquale, a tenere banco sarà il sempre imperdibile confronto internazionale tra grandi realtà del panorama mondiale femminile, su un palcoscenico che nel recente passato ha tenuto a battesimo grandi stelle (tra cui anche Simone Biles e le nostre Fate). Per l’occasione l’Italia sarà presente con ben 31 atlete, divise tra squadre seniores, formazioni juniores e individualiste. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ginnastica artistica, le convocate dell’Italia per il Trofeo di Jesolo: Esposito individualista, azzurre con due squadre

Articoli correlati

Trofeo Città di Jesolo, le azzurre convocate: Maggio e Iorio in squadra, Esposito alla trave. Diretta su Volare TvIl DT Casella ha ufficializzato le ginnaste italiane per l’appuntamento del 28 e 29 marzo.

Jesolo torna capitale della ginnastica: il Trofeo che anticipa le stelle del futuroArchiviato il successo organizzativo della tappa di Biella del campionato per club, l’attenzione della ginnastica artistica si sposta ora su uno...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ginnastica artistica le convocate...

Discussioni sull' argomento Ecco l’Italia che parteciperà al Trofeo Città di Jesolo 2026, classicissimo della Ginnastica Artistica Femminile; Trofeo Città di Jesolo, le azzurre convocate: Maggio e Iorio in squadra, Esposito alla trave. Diretta su Volare Tv.

Trofeo Città di Jesolo, le azzurre convocate: Maggio e Iorio in squadra, Esposito alla trave. Diretta su Volare TvIl DT Casella ha ufficializzato le ginnaste italiane per l'appuntamento del 28 e 29 marzo. Due formazioni senior, sei junior e un nutrito gruppo di individualis ... sportface.it

Anche quest’anno l’As Gin va a Jesolo: in pedana Esposito e UgoliniPer la ginnasta azzurra, reduce dagli impegni con il club rossoblù, che si è ritirato su in classifica, si tratta di un rientro graduale già visto anche in Serie A1: a Jesolo sarà infatti impegnata ... civonline.it

Questa è la settimana del Trofeo di Jesolo!!! Noi vi consigliamo di non mancare e leggete perchè nel nostro articolo. - facebook.com facebook

Ecco l’Italia che parteciperà al Trofeo Città di Jesolo 2026 Due team Senior, uno Junior e tante individualiste convocate per la rassegna in programma nel weekend in Veneto Qui i nominativi ginnasticando.it/2026/03/23/ecc… Federica Salvatelli x.com