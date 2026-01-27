Esame di Maturità 2026 novità per materie orale e punteggio finale | cosa cambia

L’esame di Maturità 2026 presenta alcune novità riguardanti le materie, l’esame orale e il punteggio finale. La riforma introdotta mira a modificare le modalità di valutazione e a rendere più trasparenti le procedure di esame per gli studenti. In attesa di aggiornamenti ufficiali, è importante conoscere le principali variazioni previste per questo importante momento di valutazione.

C’è attesa per l’uscita delle materie dell’ esame di Maturità. Quest’anno, con la riforma dell’esame conclusivo del percorso di studi della scuola secondaria di secondo grado, si attendono sia le materie dello scritto che le materie dell’orale. Solitamente l’uscita è prevista entro la fine di gennaio e scuole e studenti trattengono il fiato, mentre sperano che la notizia emerga prima dell’ultimo giorno previsto. In ogni caso, è prevista per questa settimana l’ uscita delle materie e segnerà un po’ per tutti l’inizio di questo nuovo esame che porta con sé diverse novità. Dalle materie orali alla commissione, dai punti bonus all’obbligo di sostenere l’orale, fino al tema dell’alternanza scuola-lavoro e dell’educazione civica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

La Maturità 2026 si avvicina, con importanti aggiornamenti sulle materie delle prove.

Per la maturità 2026, sono previste importanti novità nel percorso d'esame di stato.

