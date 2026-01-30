Esame di Maturità 2026 scelte le materie della seconda prova e orale rinnovato

Questa mattina il Ministero ha annunciato le materie scelte per le prove della Maturità 2026. Al Liceo classico, la seconda prova sarà in Latino, mentre al Liceo scientifico si farà Matematica. Per gli studenti del Liceo delle Scienze umane, la materia sarà Scienze umane. La novità riguarda anche il nuovo formato dell’esame orale, che dovrebbe essere più snello e più focalizzato sui contenuti. Gli studenti aspettano di sapere come si svolgeranno le prove e se ci saranno altre modifiche.

Latino al Classico, matematica allo Scientifico ed economia aziendale negli istituti tecnici. Il ministro Giuseppe Valditara annuncia un colloquio “radicalmente nuovo” Latino al Liceo classico. Matematica al Liceo scientifico. Scienze umane al Liceo delle Scienze umane. Economia aziendale per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing”. Discipline turistiche e aziendali per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo “Turismo”; Progettazione, costruzioni e impianti per l’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”. Queste alcune delle discipline scelte per la seconda prova scritta della Maturità 2026.🔗 Leggi su Riminitoday.it

La maturità del 2026 si avvicina.

La prova scritta della maturità 2026 si svolgerà con Latino per gli studenti del classico e Matematica per quelli dello scientifico.

