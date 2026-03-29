Torna al successo l’under 19 del Manfredonia Calcio

L’under 19 del Manfredonia Calcio 1932 ha ottenuto una vittoria nella 28ª giornata del campionato Juniores Nazionale. La squadra ha ripreso il cammino con un risultato positivo, confermando la sua presenza nel torneo. La partita si è conclusa con un esito favorevole per il team, che ha conquistato i tre punti in palio.

?Torna al successo la formazione Juniores Nazionale del Manfredonia Calcio 1932 nella 28ª giornata. Nella sfida odierna, i biancocelesti si sono imposti per 2-4 sul campo dell’Heraclea.?Di seguito i marcatori dell’incontro: Berardinetti Armillotta Totaro Facciorusso?Con questo successo il Manfredonia sale a quota 23 punti in. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Torna al successo l’under 19 del Manfredonia Calcio Articoli correlati Leggi anche: Turno infrasettimanale per l’Under 19 del Manfredonia Calcio Leggi anche: Settore giovanile, il programma dell’Under 19 e Under 15 del Manfredonia Calcio Tutto quello che riguarda Manfredonia Calcio Discussioni sull' argomento Tabellino partita Manfredonia Calcio 1932 vs Sarnese 1926; Un girasole per la vita: il Manfredonia Calcio scende in campo per i valori oltre il gioco; Serie D, Fasano batte Manfredonia e continua la corsa alla vetta; Manfredonia Calcio, Rotice ad Antenna Sud: Abbiamo costruito un gruppo compatto e pronto a lottare. Serie D, Fasano batte Manfredonia e continua la corsa alla vettaSfida del Vito Curlo caratterizzata dal ventennale gemellaggio tra le due tifoserie: biancazzurri sulla scia del Barletta capolista ... today.it 12ª giornata di ritorno del campionato di Serie D – Girone H. La giornata si apre oggi con l’anticipo tra Sarnese 1926 e FC Nola 1925. Il Manfredonia Calcio scenderà invece in campo domani alle ore 15:30 allo Stadio Miramare, dove affronterà il FBC Gravin - facebook.com facebook