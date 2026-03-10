L’Under 19 del Manfredonia Calcio torna in campo in un turno infrasettimanale. La formazione Juniores Nazionale del club si prepara a scendere in campo per la prossima partita. La squadra si allena regolarmente e si appresta a disputare l’incontro previsto in questa settimana. Gli allenamenti proseguono con l’obiettivo di prepararsi al meglio per la sfida in programma.

?Torna in campo la formazione Juniores Nazionale del Manfredonia Calcio 1932. Domani, mercoledì 11 marzo, i biancocelesti ospiteranno il Gravina allo stadio “Miramare” per il turno infrasettimanale di campionato.?Il Manfredonia, attualmente a quota 19 punti, cerca il riscatto immediato dopo la sconfitta esterna contro il Sambiase. Di fronte troverà il Gravina, quinto in classifica a quota 34 punti, reduce dal turno di riposo e voglioso di difendere il piazzamento play-off.?Un match fondamentale per riprendere la marcia e muovere la classifica in questo finale di stagione. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Turno infrasettimanale per l’Under 19 del Manfredonia Calcio

