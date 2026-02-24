Torino inizia l’era D’Aversa | Cairo apre al fronte cessione

Cairo avvia ufficialmente la fase di cambiamento, con la decisione di cedere il club e la nomina di D’Aversa come nuovo allenatore. La mossa deriva dalla volontà di rinnovare la rosa e migliorare i risultati, portando in squadra un nuovo stile di gioco. La trattativa per la vendita del club si è intensificata, con alcuni potenziali acquirenti che hanno mostrato interesse. La città attende ora sviluppi più concreti sulla cessione e sul futuro del team.

L'era di Roberto D'Aversa all'ombra della Mole ha ufficialmente avuto inizio, segnando un punto di rottura netto con la gestione di Marco Baroni. Nella mattinata di oggi, durante la conferenza stampa di presentazione, il tecnico abruzzese ha siglato l'accordo che lo legherà al sodalizio granata fino al termine della stagione, assumendosi l'onere di risollevare una compagine scivolata in una zona di classifica pericolosa e lontana dai fasti della storia del club. Il nuovo allenatore del Torino eredita una situazione complessa, ma il suo approccio è apparso immediatamente orientato alla pragmatica ricostruzione del morale di uno spogliatoio apparso smarrito nelle ultime settimane.

Torino, Cairo sincero: «L’esonero di un allenatore è sempre un dispiacere, il responsabile non è solo Baroni! Su D’Aversa…»Urbano Cairo ha annunciato che l’esonero di un allenatore provoca sempre dispiacere, sottolineando che la responsabilità non ricade solo su Baroni.

D'Aversa: "Voglio dare certezze ed entusiasmo al Toro". Cairo: "Troveremo la forza di ribaltare le cose"D'Aversa ha deciso di prendere il timone del Torino dopo la sconfitta di Genova, motivato a portare entusiasmo e stabilità alla squadra.

