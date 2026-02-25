Cairo apre alla cessione del Torino | Disponibile a valutare offerte

Durante la presentazione di D’Aversa, il presidente ripercorre 20 anni di gestione e non chiude alla vendita: “Nessuna proposta concreta finora” Nel giorno della presentazione ufficiale di Roberto D'Aversa come nuovo tecnico del Torino, il presidente Urbano Cairo ha affrontato con franchezza i temi più caldi legati al futuro del club. Dalla scelta dell’allenatore alla situazione societaria, fino all’eventuale cessione della società: parole misurate, ma chiare. Cairo ha aperto l’incontro parlando del nuovo allenatore:“D’Aversa l’ho sempre apprezzato molto, soprattutto per il suo percorso al Parma. Lo seguivo con attenzione e apprezzamento”. Un’investitura netta, accompagnata però dal rammarico per l’avvicendamento in panchina: “Non è un piacere, perché quando annunci l’esonero di un mister è sempre un dispiacere”. Un passaggio che segna il cambio di rotta tecnica, ma che conferma la volontà di ripartire con convinzione. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

