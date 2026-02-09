Saronno addio alla professoressa Patrizia Panella del Liceo Legnani

La comunità di Saronno piange la scomparsa della professoressa Patrizia Panella, insegnante di inglese al Liceo Legnani. La donna, 61 anni, è morta domenica mattina. La notizia ha colpito studenti e colleghi, che ricordano con affetto la docente. La scuola si prepara a salutare una figura amata da tutti.

Si terranno oggi pomeriggio - martedì 10 febbraio - alle ore 16.15 nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Saronno, i funerali della professoressa Patrizia Panella, stimata docente di inglese del Liceo Legnani, mancata nella mattinata di domenica 8 febbraio

