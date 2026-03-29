Durante la seconda giornata del Vegas Shoot 2026, ultimo evento delle Indoor World Series 2025-2026 di tiro con l’arco, sono stati annunciati i risultati delle prove. Marco Bruno ha proseguito la sua serie di buoni piazzamenti, mentre anche Francesca Aloisi ha ottenuto risultati positivi. La competizione si è svolta con le consuete sessioni di tiro, confermando la presenza di atleti di rilievo nel circuito.

La seconda sessione di frecce al Vegas Shoot 2026, ultimo atto delle Indoor World Series 2025-2026 di tiro con l’arco, ha espresso i suoi verdetti. Italiani sulle linee per quanto riguarda il compound maschile e femminile, ecco come sono andate le cose. Compound maschile A guidare la classifica a punteggio pieno – 600600 (6060 X) – sono gli statunitensi Kyle Douglas e Bodie Turner. Molto bene, in ottica azzurra, Marco Bruno: anche lui è a quota 600, ma con meno centri assoluti (X), per lui al momento sono 56. Del gruppo degli inseguitori invece, fanno parte: Lorenzo Gubbini e Sergio Pagni e Pietro Fabiani, tutti e tre a quota 599, mentre Jesse Sut a 598 è oltre la 100esima posizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tiro con l’arco: al Vegas Shoot Marco Bruno continua il suo ottimo percorso, bene anche Francesca Aloisi

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