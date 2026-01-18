Tiro con l’arco | i vincitori di tappa a Nimes Bene Francia e Spagna

La tappa di Nimes delle Indoor World Series 2025-2026 di tiro con l’arco si è conclusa, con i risultati ufficiali. La competizione ha visto protagonisti atleti di Francia e Spagna, che hanno conquistato importanti vittorie. Un evento che conferma il livello crescente di questa disciplina e l’interesse internazionale che la circonda. Di seguito, i dettagli sui vincitori della tappa e le performance più rilevanti.

La tappa di Nimes delle Indoor World Series 2025-2026 di tiro con l’arco è ufficialmente andata in archivio. In questa domenica 18 gennaio, si sono tenute le finali di specialità per assegnare la vittoria in terra francese e la composizione dei podi – fra arco ricurvo e compound -, ecco come sono andate le cose. Arco ricurvo Lo spagnolo Andres Temiño Mediel si impone in una finale tiratissima vinta 6-5 (10+ a 10) contro Chun-Heng Wei, rappresentante di Taipei. Il brasiliano Marcus D’Almeida invece si prendere il terzo posto avendo battuto 7-3 il transalpino Alexandre Desemery. La padrona di casa Victoria Sebastian si prende in rimonta l’affermazione a Nimes piegando 7-3 la messicana Angela Ruiz, in un quadro completato dall’altra francese in concorso, ossia Lisa Barbelin, capace di regolare 6-4 la ceca Marie Horackova. 🔗 Leggi su Oasport.it

L’Italia si prepara alla quinta tappa della Coppa del Mondo Indoor di tiro con l’arco, in programma a Nimes dal 16 al 18 gennaio. Numerosi arcieri azzurri sono pronti a competere in questa importante tappa, tra cui Nespoli e Borsani. L’evento rappresenta un momento di confronto e crescita per gli atleti italiani, che si apprestano a sfidarsi sulle linee francesi in un contesto internazionale di rilievo.

A Nimes, si è aperta la quinta tappa delle Indoor World Series 2025-2026 di tiro con l’arco. La competizione, che si svolge nella storica sede della manifestazione, ha iniziato a mostrare i primi risultati dai ranking round, offrendo uno sguardo sulle performance dei partecipanti in questa fase preliminare.

