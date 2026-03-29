Dopo la sconfitta contro il Belgio a Atlanta, l’ala della nazionale statunitense ha dichiarato che la squadra deve

2026-03-29 01:01:00 Breaking news: L’ala Timothy Weah afferma che la squadra statunitense deve “tornare in laboratorio e lavorare” dopo che i co-organizzatori della Coppa del Mondo sono stati battuti dal Belgio sabato ad Atlanta. Gli ospiti si sono scatenati al Mercedes-Benz Stadium, superando cinque volte i padroni di casa per aumentare ulteriormente la pressione sull’allenatore statunitense Mauricio Pochettino a pochi mesi dal torneo di quest’estate. Weston McKennie aveva aperto le marcature per gli Stati Uniti nel primo tempo, ma i Red Devils hanno risposto con i gol di Zeno Debast, Amadou Onana, un rigore di Charles De Ketelaere e una doppietta del sostituto Dodi Lukebakio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Timothy Weah afferma che la squadra americana deve “tornare in laboratorio” dopo la sconfitta del Belgio

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