Iran l’attacco contro la scuola femminile di Minab che ha scatenato una carneficina sarebbe responsabilità degli Usa Lo afferma la Reuters che cita un’inchiesta militare americana

Un’inchiesta militare americana, i cui contenuti sono stati pubblicati dalla Reuters, afferma che potrebbero essere stati proprio gli Stati Uniti di Donald Trump a colpire la scuola femminile di Minab, nel sud dell’ Iran, causando una vera e propria carneficina. Per l’agenzia di stampa internazionale, in un articolo in cui vengono citate fonti a conoscenza del dossier ma che hanno chiesto l’anonimato, si tratterebbe ancora di un’ipotesi preliminare, ma tutti gli elementi fin qui noti farebbero pensare a una responsabilità diretta delle forze degli Stati Uniti. Indagine aperta, verità ancora lontana. Due funzionari statunitensi, parlando in forma anonima alla Reuters, hanno raccontato l’inchiesta portata avanti dagli investigatori militari e che imbarazza Washington. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Raid Usa-Israele contro Iran, Teheran: “Colpita una scuola femminile a Minab, 40 morti”È salito ad almeno 40 il numero delle vittime dell’attacco condotto da Stati Uniti d’America e Israele nel sud dell’Iran.

Colpita l'ambasciata Usa a Riad. Israele avanza in Libano. L'Iran: "Un'azione militare europea sarebbe un atto di guerra". L'Onu chiede indagine sull'attacco alla scuola femminile | Bombe sui siti nucleariGli Stati Uniti si stanno preparando a un «forte aumento» degli attacchi in Iran nelle prossime 24 ore.

Iran, Onu: «Strage nella scuola femminile di Minab potrebbe essere crimine di guerra»L’Alto commissariato delle Nazioni Unite per diritti umani condanna il raid sull’istituto scolastico e chiede un’indagine imparziale ... ilsole24ore.com

Indagine sull'attacco al plesso scolastico vicino alla base navale in Iran: cosa è emersoIl 28 febbraio un bombardamento in una città del sud dell'Iran ha colpito una scuola vicina a una base navale; le autorità internazionali stanno verificando responsabilità e numeri delle vittime ... notizie.it

Stefano Pontecorvo, ambasciatore e presidente di Leonardo: «Quello in Iran è un conflitto localmente preoccupante, ma non scoppierà la terza guerra mondiale. L’impatto sui prezzi delle merci in Italia, invece, potrebbe essere forte nell’immediato, poi con il te - facebook.com facebook

#piazzapulita A Piazzapulita, parlando della guerra in Iran, la giornalista e inviata Francesca Mannocchi in collegamento da Gerusalemme commenta così la strategia militare utilizzata da Israele e i suoi prossimi passi. x.com