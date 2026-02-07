Howe afferma che la sconfitta finale del Brentford è dannosa per la psicologia del Newcastle

Eddie Howe non nasconde il dispiacere dopo la sconfitta casalinga del Newcastle contro il Brentford. La squadra aveva portato avanti il punteggio, ma ha perso 3-2, lasciando sfumare punti importanti. Howe dice che questa sconfitta è dannosa per la mente dei suoi giocatori, che si sono fatti rimontare ancora una volta. La squadra ora ha perso 13 punti rispetto alle posizioni che portano in Champions League, e la tensione aumenta.

Eddie Howe ha detto che la sconfitta finale del Newcastle in casa contro il Brentford è dannosa per la psicologia della sua squadra dopo che si è lasciata sfuggire l'ennesimo vantaggio in una sconfitta per 3-2. Dopo che entrambe le squadre avevano condotto rispettivamente con Sven Botman e Igor Thiago, Dango Ouattara ha segnato con meno di cinque minuti dalla fine per suggellare la vittoria al St James' Park, che ha lasciato il Toon a languire nella metà inferiore della Premier League.

