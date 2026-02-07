Howe afferma che la sconfitta finale del Brentford è dannosa per la psicologia del Newcastle

Eddie Howe non nasconde il dispiacere dopo la sconfitta casalinga del Newcastle contro il Brentford. La squadra aveva portato avanti il punteggio, ma ha perso 3-2, lasciando sfumare punti importanti. Howe dice che questa sconfitta è dannosa per la mente dei suoi giocatori, che si sono fatti rimontare ancora una volta. La squadra ora ha perso 13 punti rispetto alle posizioni che portano in Champions League, e la tensione aumenta.

2026-02-07 22:53:00 Breaking news: Il Newcastle ha perso 13 punti dalle posizioni vincenti in Premier League in questa stagione Eddie Howe ha detto che la sconfitta finale del Newcastle in casa contro il Brentford è dannosa per la psicologia della sua squadra dopo che si è lasciata sfuggire l’ennesimo vantaggio in una sconfitta per 3-2. Dopo che entrambe le squadre avevano condotto rispettivamente con Sven Botman e Igor Thiago, Dango Ouattara ha segnato con meno di cinque minuti dalla fine per suggellare la vittoria al St James’ Park, che ha lasciato il Toon a languire nella metà inferiore della Premier League.🔗 Leggi su Justcalcio.com Approfondimenti su Newcastle Howe Howe è “felice di riprendersi” dalla sconfitta del Sunderland e punta a un altro trionfo mentre Miley manda il Newcastle in semifinale Eddie Howe esprime soddisfazione per il riscatto del Newcastle dopo la sconfitta nel derby, puntando a nuovi successi. Eddie Howe lamenta “cadute di concentrazione” mentre la doppietta di Aubemeyang vede il Newcastle sperperare il vantaggio nella sconfitta del Marsiglia Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Newcastle Howe Argomenti discussi: Howe: Tonali si è impegnato con il Newcastle tra gli interessi dell’Arsenal; Carte: Tonali sempre più frustrato al Newcastle; La profondità della squadra costa il Newcastle stanco nel mucchio di partite; Eddie Howe ammette le discussioni di Sandro Tonali dopo la saga del giorno della scadenza del trasferimento dell’Arsenal.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.