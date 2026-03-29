Tim ha avviato le procedure per recedere dal contratto di servizio con Inwit, società responsabile della gestione delle torri mobili nel paese. La decisione riguarda la rottura delle torri di telefonia e apre a possibili implicazioni legali tra le due aziende. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni tra le parti coinvolte nel settore delle telecomunicazioni.

La Telecom Italia ha avviato le procedure per recedere dal contratto di servizio con Inwit, la società che gestisce le torri mobili del paese. Questa mossa segue l’esempio già preso da Fastweb e Vodafone, segnando l’inizio di una rottura industriale che potrebbe ridisegnare la mappa delle infrastrutture digitali italiane fino al 2030. L’azienda sta inviando formale disdetta dell’accordo quadro, noto come Master Service Agreement, basandosi su una clausola legata al cambio di controllo esercitata nel 2022. La scadenza del patto potrebbe essere anticipata di due anni se verranno confermate le stesse condizioni giuridiche applicate dai nuovi partner di Tim. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tim contro Inwit: la rottura delle torri e il rischio legale

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Una selezione di notizie su Tim contro Inwit la rottura delle torri...

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