Tim e Vodafone hanno avviato una joint venture nel settore delle torri di telecomunicazioni, causando un calo delle azioni di Inwit. La mossa ha portato a una riduzione significativa del valore delle quote dell’azienda, che fino a quel momento deteneva una posizione di rilievo nel mercato. La notizia si inserisce in un quadro di cambiamenti nelle dinamiche di concorrenza tra i principali operatori del settore.

Milano. Quando si allarga la concorrenza in un settore succede sempre che ne soffra, almeno in una prima fase, chi fino a quel momento ha avuto una posizione dominante. Così, l’accordo strategico annunciato ieri mattina da Tim e Fastweb più Vodafone per dare vita a un nuovo operatore che costruisca fino a sei mila nuove torri di telecomunicazioni in Italia – e acceleri la diffusione del 5G nel paese – ha mandato letteralmente a picco le azioni della società Inwit, che in questo campo opera praticamente in regime di duopolio con Cellnex. Le torri sono le infrastrutture che vengono affittate agli operatori di rete mobile che vi postano le antenne per la trasmissione del segnale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Torri tlc, Tim e Vodafone avviano una joint venture e fanno crollare Inwit

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