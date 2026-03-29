L’Inter ha fissato a 60 milioni di euro il prezzo per la cessione di Thuram in vista della prossima sessione di mercato estiva. Attualmente, il club si concentra su Pio Esposito, che rimane un elemento importante nel piano di mercato. La decisione di vendere Thuram dipende dall’arrivo di un’offerta congrua, mentre il giovane calciatore continua a essere parte delle considerazioni del club.

di Alberto Petrosilli Thuram è considerato sacrificabile dall’Inter in estate: serve un’offerta da almeno 60 milioni di euro. Pio Esposito in rampa di lancio. Il futuro di Marcus Thuram si tinge di incertezza proprio mentre l’ Inter di Cristian Chivu si avvicina alla volata finale per lo scudetto. Con la squadra salda al comando a 69 punti (+6 sul Milan), i riflettori si spostano sulle gerarchie dell’attacco nerazzurro, messe in discussione da un avvio di 2026 complicato per l’attaccante francese. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Thuram in bilico: il futuro è Pio Esposito. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il rendimento del numero 9 è finito sotto la lente d’ingrandimento dopo un periodo di appannamento realizzativo che dura ormai da oltre un mese. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Thuram, futuro in bilico: l’Inter fissa il prezzo e si gode Pio Esposito. Il piano per giugno

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Federico Dimarco è intervenuto in conferenza stampa a Coverciano, anche per commentare le immagini trasmesse dalla Rai, che mostravano la sua esultanza (insieme a Pio Esposito, Vicario e Meret) dopo il successo della Bosnia ai rigori contro il Galles. E - facebook.com facebook

Giuffredi, ag. #Esposito: "Pio ragazzo di grande personalità. Se #Gattuso lo farà giocare dal 1' martedì..." x.com