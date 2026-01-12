Isaksen Lazio futuro in bilico | i biancocelesti aprono alla cessione e Lotito fissa il prezzo

La Lazio valuta la cessione di Isaksen, considerato ormai in uscita dal club. Il presidente Lotito ha stabilito il prezzo di vendita, segnando un possibile cambio di scenario per il futuro del giocatore e della squadra. La decisione riflette una fase di incertezza e ristrutturazione, con il mercato biancoceleste che si muove intorno a questa possibilità.

