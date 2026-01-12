Isaksen Lazio futuro in bilico | i biancocelesti aprono alla cessione e Lotito fissa il prezzo

Da calcionews24.com 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Lazio valuta la cessione di Isaksen, considerato ormai in uscita dal club. Il presidente Lotito ha stabilito il prezzo di vendita, segnando un possibile cambio di scenario per il futuro del giocatore e della squadra. La decisione riflette una fase di incertezza e ristrutturazione, con il mercato biancoceleste che si muove intorno a questa possibilità.

Isaksen Lazio, può lasciare i biancocelesti: il club non lo considera più incedibile e Lotito definisce la cifra richiesta La Lazio vede improvvisamente accendersi il proprio mercato attorno a uno dei nomi più discussi della rosa. Nelle ultime ore è infatti emersa un’indiscrezione destinata a far discutere i tifosi biancocelesti: Gustav Isaksen non sarebbe più considerato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

isaksen160lazio futuro in bilico i biancocelesti aprono alla cessione e lotito fissa il prezzo

© Calcionews24.com - Isaksen Lazio, futuro in bilico: i biancocelesti aprono alla cessione e Lotito fissa il prezzo

Leggi anche: Lazio, Lotito valuta l’ipotesi di cessione del club biancoceleste? Indiscrezioni sorprendenti aprono scenari inediti sul futuro della società

Leggi anche: Isaksen Lazio, i biancocelesti sono ad un bivio: rinnovo o cessione. La decisione sarà presa a breve. Le ultimissime sul giocatore danese

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.