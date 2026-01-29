Un report rivela che Final Fantasy 7 Rebirth potrebbe arrivare anche su Nintendo Switch 2 e Xbox Series X|S. Le fonti affidabili parlano di un periodo di uscita ormai definito, anche per queste console. Per ora, non ci sono conferme ufficiali, ma l’indiscrezione sta facendo discutere tra i fan.

Secondo nuove indiscrezioni provenienti da fonti considerate affidabili, Final Fantasy 7 Rebirth avrebbe finalmente un periodo di uscita definito anche su Nintendo Switch 2 e Xbox Series XS. Pur mancando ancora un annuncio ufficiale da parte di Square Enix, i segnali convergono verso una finestra non lontana, collocata nel corso del 2026. In particolare, si parla con insistenza di un lancio estivo, che rappresenterebbe un passaggio chiave per l’espansione multipiattaforma della trilogia remake. A rilanciare l’indiscrezione è stato il sito TheGamer, secondo cui Square Enix e Nintendo starebbero pianificando l’uscita della versione Switch 2 di Final Fantasy 7 Rebirth durante l’estate. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Final Fantasy 7 Rebirth, un report ha svelato il periodo di uscita su Nintendo Switch 2 e Xbox?

Approfondimenti su Final Fantasy 7 Rebirth

Digital Foundry ha pubblicato un’analisi tecnica delle versioni Nintendo Switch 2 e Xbox Series X|S di Final Fantasy 7 Remake, incentrata sulla demo recentemente resa disponibile sugli store digitali.

Un noto leaker ha recentemente suggerito che Final Fantasy 7 Rebirth potrebbe arrivare su Xbox Series X|S nel 2026.

Argomenti discussi: Final Fantasy 7 Rebirth e Parte 3 su Nintendo Switch 2 non avranno compromessi di gameplay; Final Fantasy 7 Rebirth arriverà su Xbox nel 2026? Noto leaker sembra avere la risposta; Final Fantasy VII Rebirth dovrebbe ancora uscire nel 2026 su Xbox Series; Final Fantasy VII Remake - Parte 3 è sviluppato con Unreal Engine 4, niente cambio di motore grafico.

