Il sito di vendita online ha annunciato l’introduzione di un nuovo modello di scarpa femminile, denominato “Luz”. Si tratta di un sandalo con tomaia in raso, decorato con strass, dotato di un tacco cilindrico. L’articolo è accompagnato da una nota di trasparenza riguardante l’uso di link di affiliazione, con una possibile commissione senza costi aggiuntivi per gli acquirenti.

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© Ameve.eu - The Attico Mule ‘Luz’: raso, strass e tacco cilindrico

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