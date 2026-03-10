The Attico Mule ‘Luz’ | Eleganza rosa e tacco strass

È stato presentato il nuovo modello di scarpa chiamato Mule ‘Luz’ firmato dal marchio The Attico Mule. Si tratta di una calzatura caratterizzata da un design elegante con tonalità rosa e dettagli di strass sul tacco. La scarpa viene proposta con un tacco decorato con strass, evidenziando uno stile raffinato e femminile. Il lancio del prodotto include link di affiliazione che permettono di acquistarlo online.

L'incontro tra la morbidezza del raso e la rigidità strutturale del tacco definisce immediatamente l'estetica esclusiva di questo modello. Il raso, tessuto tipico dell'alta moda serale, offre una superficie lucida che riflette la luce in modo morbido, conferendo al rosa chiaro un aspetto prezioso ma non appariscente. Questa scelta materica è coerente con la tradizione dei mule da sera, dove la leggerezza del tessuto deve bilanciare il peso visivo degli elementi decorativi.