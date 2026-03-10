Sebastian Sandalo ‘Cher Crystal’ | raso strass e vestibilità
Sebastian Sandalo presenta la nuova linea ‘Cher Crystal’, caratterizzata da scarpe con un design raso, dettagli in strass e una vestibilità pensata per il comfort. L’azienda ha condiviso informazioni sui materiali utilizzati e sul processo di produzione, senza ulteriori commenti. L’articolo contiene link di affiliazione e potrebbe generare commissioni per acquisti fatti tramite questi collegamenti, senza costi aggiuntivi per i lettori.
Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Raso e cristallo: l’estetica del Sandalo ‘Cher Crystal’. L’analisi estetica del sandalo Sebastian Sandalo modello ‘Cher Crystal’ si concentra su una sintesi audace tra morbidezza tessile e brillantezza gioielliera, un accostamento che ridefinisce i canoni della calzatura di lusso contemporanea. Il raso, scelto come materiale base per il corpo principale, non è solo un tessuto decorativo ma un elemento strutturale che conferisce al prodotto una qualità tattile unica, caratterizzata da una superficie liscia e lucida che riflette la luce in modo diffuso. 🔗 Leggi su Ameve.eu
