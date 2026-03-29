Terza categoria - Gironi A e B | risultati gol e classifiche Morianese allunga in attesa del posticipo del San Vito

Nella decima giornata di ritorno della terza categoria, si sono disputate le partite nei gironi A e B con diversi risultati e gol segnati. La squadra Morianese ha ampliato il proprio vantaggio in classifica. La stagione si fermerà per una pausa e riprenderà sabato 11 aprile, dopo le festività pasquali.