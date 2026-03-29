Terza categoria - Gironi A e B | risultati gol e classifiche Morianese allunga in attesa del posticipo del San Vito
Nella decima giornata di ritorno della terza categoria, si sono disputate le partite nei gironi A e B con diversi risultati e gol segnati. La squadra Morianese ha ampliato il proprio vantaggio in classifica. La stagione si fermerà per una pausa e riprenderà sabato 11 aprile, dopo le festività pasquali.
Ecco risultati, gol e classifiche della decima giornata di ritorno. Il campionato ora farà un pausa; riprenderà dopo Pasqua, sabato 11 aprile. Girone "A": Atletico Peñarol - Lammari 2-0 (Spinu, Santi), Barga Coreglia 1-2 (Della Mora, Tulipano, Chiriacò), Calcistica Popolare Trebesto - Ligacutiglianese 2-0 (Salvetti, Garofalo), Casciana Poggio - Sporting Vagli 1-2 (Micchi, doppietta di Biggi), Farneta - Giesse Barga 2-2 (Bonini, rigore di Galli, Bartoli, Rinaldi), Morianese - Pescaglia 2-0 (Lopresto, Spiaccianti), Villetta - Spianate 3-1 (doppietta di Salotti, gol di Satti e Gentile); posticipo: domani, alle 21, Badia Pozzeveri - San Vito.... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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