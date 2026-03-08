Terza categoria - Gironi A e B | risultati gol e classifiche Continua il duello San Vito-Morianese cade il Villa Basilica

Nella ventiduesima giornata di terza categoria, sono stati disputati i match nei gironi A e B. Nel girone A, si registra la continuità del duello tra San Vito e Morianese, mentre nel girone B il Villa Basilica ha subito una sconfitta in trasferta. Sono stati segnati diversi gol e aggiornate le classifiche dopo questa giornata.

Ecco risultati, gol e classifiche della ventiduesima giornata. Nel girone "A" continua il duello San Vito e Morianese, mentre, nel "B", il Villa Basilica perde fuori. Girone "A": Atletico Peñarol - Villetta 3-0 (Viviani, F. Bechelli, Shehu), Coreglia - Farneta 3-1 (Pizzolante, Balsotti, Zhyrykha, Tulipano), Giesse Barga - Morianese 2-3 (Balducci, Galli, Satti, doppietta di Lopresto), Lammari - Calcistica Popolare Trebesto 0-0, Ligacutiglianese - Badia Pozzeveri 0-1 (Ruggiero), Pescaglia - Barga 1-2 (Buggiani, rigore di Bitep, Fiori), Spianate - Casciana Poggio 2-1 (Micchi, rigore di Gentile, Ortu), Sporting Vagli - Vito 0-4 (doppietta di Zani, gol di Silvano e Paganelli).