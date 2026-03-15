Green Volley Galatone-Terni Volley Academy segui in DIRETTA il match decisivo del campionato
Segue in diretta il match tra Green Volley Galatone e Terni Volley Academy, ultimo appuntamento della stagione regolare di Serie A3. La partita vede la squadra di coach Camardese affrontare una sfida decisiva per la permanenza diretta nel campionato. Si tratta di un confronto diretto tra le due formazioni, con entrambe che cercano di ottenere il risultato necessario per chiudere al meglio la stagione.
I rossoverdi affrontano i pugliesi nell’ultimo match della stagione regolare. Chi vince ottiene la salvezza diretta Uno scontro frontale tra Green Volley Galatone-Conad Pala Terni Volley Academy. La compagine di coach Camardese si gioca la permanenza diretta, nell’ultimo confronto della stagione regolare della Serie A3. Entrambe le formazioni infatti hanno ottenuto tredici punti. La compagine che uscirà sconfitta dal Palasport di Galatone dovrà affrontare la lotteria dei Play Out, incontrando un avversario del girone bianco. I rossoverdi arrivano alla gara dopo aver inanellato quattro punti, frutto di altrettante sconfitte al tie-break. Risultati ottenuti al cospetto delle prime tre forze del campionato, prima di cedere al Modica l’ultimo incontro casalingo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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