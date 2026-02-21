Accoltella un tassista a Monza per non pagare la corsa arrestato per tentato omicidio | denunciato il complice

Un uomo ha ferito gravemente un tassista a Monza dopo aver rifiutato di pagare la corsa. La lite si è accesa in strada, e l’aggressore ha estratto un coltello, colpendo il conducente. La polizia ha subito fermato l’aggressore, che ora si trova in carcere. Il suo complice è stato identificato e denunciato per aver fornito supporto. La vittima è ricoverata in ospedale, mentre gli investigatori continuano le indagini.

