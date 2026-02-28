In un negozio di Rovigo si è verificato un episodio di furto di cibo che ha portato a un intervento delle forze dell'ordine. Durante il tentativo di fuga, un uomo marocchino ha aggredito la commessa, causandole la frattura di un polso. La polizia ha arrestato l’uomo sul posto.

Eseguito un arresto a Rovigo, dove un uomo di nazionalità marocchina è stato fermato per rapina all’interno di un esercizio commerciale. L’uomo, dopo aver sottratto generi alimentari, ha aggredito il personale del negozio nel tentativo di fuggire. Intervento della Polizia e dinamica dei fatti Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il pomeriggio di martedì 24 febbraio si è trasformato in un momento di tensione all’interno di un negozio situato in Viale Porta Po a Rovigo. Un uomo, identificato come cittadino marocchino, ha nascosto alcuni prodotti alimentari sotto la giacca e ha cercato di oltrepassare le casse senza pagarli. L’azione non è però sfuggita all’addetto alla sicurezza, che lo ha fermato subito dopo l’uscita. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Caos in un negozio a Rovigo per un furto di cibo: commessa si frattura il polso, arrestato il ladro

Tentano il furto in un noto negozio di articoli da regalo: presi il ladro e il ‘palo’MASSA – La polizia di Massa ha arrestato due cittadini rumeni di 35 e 24 anni per tentato furto all’interno di un negozio.

Furto di regali a Massa, ladro si nasconde dietro le tende di un negozio: l'epilogo della vicendaDue arresti a Massa, dove due cittadini rumeni sono stati fermati per tentato furto all’interno di un negozio di articoli da regalo.

