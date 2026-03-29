Tenta una rapina con un coccio di bottiglia | Siete tutti razzisti datemi tutto

Da napolitoday.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 10 di questa mattina, un uomo di 35 anni ha tentato una rapina in un bar di corso Meridionale, impugnando un coccio di bottiglia e rivolgendo l’accusa di razzismo alla dipendente, chiedendo di consegnare tutto. La scena si è svolta nel locale, con l’uomo che ha minacciato la donna con l’oggetto appuntito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per gestire la situazione e avviare le indagini.

Sono le 10 del mattino quando un 35enne impugna un coccio di bottiglia e lo punta contro la gola della dipendente di un bar in corso Meridionale. La donna è terrorizzata ma non è sola. Il cognato riesce a bloccare il 35enne algerino e compone il 112. I carabinieri del nucleo operativo di Napoli Stella arrivano in pochi istanti. L'aggressore è ancora molto agitato ma finisce in manette. Poco prima – ricostruiranno i militari – avrebbe tentato di portare via l’incasso, minacciando la donna con una bottiglia di vetro spaccata e appuntita. “Siete tutti razzisti, datemi tutto”, avrebbe gridato. Il 35enne è ora in carcere, in attesa di giudizio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

tenta una rapina con un coccio di bottiglia siete tutti razzisti datemi tutto
© Napolitoday.it - Tenta una rapina con un coccio di bottiglia: “Siete tutti razzisti, datemi tutto”

Articoli correlati

Leggi anche: Rapina al supermercato: pugno al volto e minacce con coccio di bottiglia

Datemi pane salame, una bottiglia di dolcetto con amici: ecco, un desco stellarePrima del “food” e dei gastrolatri, degli influencer e dei gastrofighetti (quelli che passano il tempo a commentare e fotografare l'”impiattamento” e...

Contenuti utili per approfondire Tenta una rapina con un coccio di...

Temi più discussi: Entra in un supermercato di Barriera di Milano, tenta la rapina e minaccia un cliente con una siringa sporca di sangue: Ho l'AIDS, arrestato un 29enne; Firenze, tenta una rapina nel bar con una mini-motosega e poi torna armato di coltello; Irrompe in un bar con mini-motosega e coltello. Semina il panico e tenta la rapina; Roma, sale sul taxi e al momento di pagare rapina il conducente con un coltello: arrestato 46enne.

tenta una rapina conComo, tenta una rapina al Lidl di via Cecilio: il direttore lo blocca con un dipendente e un clienteL'uomo, un 34enne di Cantù, aveva simulato di avere un'arma: intervenuto anche un finanziere libero dal servizio prima dell’arresto e del trasporto in carcere ... ilgiorno.it

tenta una rapina conTenta la rapina in gioielleria a Sanremo, ma viene tradito dalla detective: titolare lo segue e aiuta a incastrarloNei giorni precedenti la rapina, l'uomo era stato più volte visto all'orario di chiusura osservare il negozio dall'esterno ... riviera24.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.