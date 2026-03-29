Alle 10 di questa mattina, un uomo di 35 anni ha tentato una rapina in un bar di corso Meridionale, impugnando un coccio di bottiglia e rivolgendo l’accusa di razzismo alla dipendente, chiedendo di consegnare tutto. La scena si è svolta nel locale, con l’uomo che ha minacciato la donna con l’oggetto appuntito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per gestire la situazione e avviare le indagini.

Sono le 10 del mattino quando un 35enne impugna un coccio di bottiglia e lo punta contro la gola della dipendente di un bar in corso Meridionale. La donna è terrorizzata ma non è sola. Il cognato riesce a bloccare il 35enne algerino e compone il 112. I carabinieri del nucleo operativo di Napoli Stella arrivano in pochi istanti. L'aggressore è ancora molto agitato ma finisce in manette. Poco prima – ricostruiranno i militari – avrebbe tentato di portare via l’incasso, minacciando la donna con una bottiglia di vetro spaccata e appuntita. “Siete tutti razzisti, datemi tutto”, avrebbe gridato. Il 35enne è ora in carcere, in attesa di giudizio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Tenta una rapina con un coccio di bottiglia: “Siete tutti razzisti, datemi tutto”

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