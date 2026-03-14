Un semplice pasto tra amici con pane, salame e una bottiglia di dolcetto rappresenta un momento di convivialità autentico, lontano dai riflettori dei social e delle tendenze gastronomiche. Questa scena si svolge nel contesto di un incontro informale, dove il cibo diventa occasione di condivisione e relax. È un’immagine che richiama il piacere di gustare cibi semplici senza sovrastrutture o voci di tendenza.

Prima del “food” e dei gastrolatri, degli influencer e dei gastrofighetti (quelli che passano il tempo a commentare e fotografare l'”impiattamento” e non ciò che mettono in bocca), molto prima del gas e della corrente elettrica, delle piastre a induzione e dei forni a temperatura controllata, e dei rider e del “tutto pronto subito” e del “junk food”, esisteva un cibarsi raro e nascosto, un nutrirsi (anche di concentrazione) che si celebrava intorno al “putagè”, la stufa a legna contadina, solitamente di ghisa, simbolo e aleph della casa. Da un lato riscaldava, sulla sua piastra cuoceva lentamente cibi e zuppe. Il nome, non per nulla, deriva dal francese potager, ovvero sia “fornello da cucina” che “orto”, a testimonianza del legame strettissimo che il putagé aveva con verdure e zuppe, colonna portante della dieta mediterranea. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Datemi pane salame, una bottiglia di dolcetto con amici: ecco, un desco stellare

Articoli correlati

Sampdoria, altra lezione di calcio 'pane e salame' dall'Entella: cosa non funzionaL'Entella pareggia 1-1 al Ferraris contro la Sampdoria e rifila la seconda lezione di calcio ‘pane e salame’ ai blucerchiati.

Ruba alla Lidl e minaccia i dipendenti con una tronchese e una bottiglia di birra: denunciatoRuba alcuni generi alimentari alla Lidl, ma viene scoperto alle casse e tenta la fuga spintonando e minacciando i dipendenti.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Datemi pane

Argomenti discussi: Blog | Datemi pane salame, una bottiglia di dolcetto con amici: ecco, un desco stellare.

Datemi pane salame, una bottiglia di dolcetto con amici: ecco, un desco stellareArcaico, onesto e officiato dalle donne, il putagé era una cucina economica e multitasking, un rito ultra-ecologico che riconduce al feu della civiltà contadina, ai fuochi del medioevo, ovvero, ... ilfattoquotidiano.it

Cosa c’entra pane e salame con la cucina? Ce lo spiega Max Mariola mentre Masterchef dedica la sua mistery box al panino più iconicoUna trasmissione di cucina, di cuochi e di ricette che dà spazio al pane e salame: ha senso? Non è – il panino – il contrario della cucina? L’antitesi in forma di spuntino veloce alla formalità di un ... gamberorosso.it