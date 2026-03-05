Paura alla motorizzazione civile di Cremona 27enne ferisce una poliziotta con un coccio di vetro | il video

A Cremona, un uomo di 27 anni ha aggredito una poliziotta con un coccio di vetro presso la Motorizzazione civile, ferendola. Durante l’incidente, il cittadino nigeriano ha anche minacciato le persone presenti brandendo una bottiglia rotta. Un video documenta l’episodio, che ha portato all’arresto dell’uomo. La scena ha causato sconcerto tra i presenti e all’interno degli uffici.

Un arresto per lesioni, resistenza a pubblico ufficiale, minacce aggravate, porto di strumenti atti all'offesa e interruzione di pubblico servizio: questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto questa mattina presso la Motorizzazione Civile di Cremona. Un cittadino nigeriano di 27 anni, titolare di permesso di soggiorno per asilo politico, è stato fermato dopo aver aggredito un'agente e minacciato i presenti con una bottiglia rotta, secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine.

Crea il panico in Motorizzazione e ferisce una poliziotta: arrestato 27enne nigerianoCremona, 5 marzo 2026 – Visibilmente alterato, è entrato alla Motorizzazione Civile con l’obiettivo di farsi ridare la propria patente.

