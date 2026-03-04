Tenta di evitare un controllo e rifiuta di fornire le generalità | 26enne arrestato

Un uomo di 26 anni, residente a Biancavilla, è stato arrestato dai carabinieri di Paternò. Durante un intervento, ha tentato di sfuggire a un controllo, rifiutando di fornire le proprie generalità e ostacolando l'intervento con oggetti atti ad offendere. L’arresto è stato eseguito sul posto dai militari.

Il giovane avrebbe tentato di sottrarsi all'alt, rifiutato di fornire le proprie generalità e opposto resistenza ai militari. Nella sua auto è stato trovato un coltello a serramanico, poi sequestrato L'intervento è avvenuto nelle prime ore della notte nel centro abitato di Biancavilla, durante un servizio di controllo del territorio. Secondo quanto ricostruito, i militari hanno intimato l’alt a un’autovettura il cui conducente, alla vista della pattuglia, avrebbe effettuato brusche manovre nel tentativo di cambiare direzione, destando sospetti. L’uomo avrebbe inizialmente cercato di sottrarsi al controllo, fermandosi poco dopo nei pressi di un distributore automatico. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

