La Digos ha effettuato un'operazione nella rete anarchica a Roma, con l’obiettivo di trovare contatti e obiettivi dopo l’esplosione avvenuta al Parco degli Acquedotti. Le indagini si concentrano su due persone decedute nel crollo di un casolare, ritenuto il luogo dove si stavano preparando un ordigno. La vicenda è ancora sotto approfondimento.

Il giorno dopo l’esplosione al Parco degli Acquedotti proseguono le indagini su Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone, morti nel crollo del casolare dove, secondo gli investigatori, stavano preparando un ordigno. Le perquisizioni della Digos e l’allargamento dell’inchiesta alla rete anarchica sono il naturale fronte investigativo. Nella notte gli agenti hanno eseguito cinque accessi in appartamenti riconducibili all’area anarchica, sequestrando materiale ora al vaglio degli investigatori, che tuttavia – allo stato – non risulterebbe direttamente collegato all’episodio. Due persone appartenenti allo stesso contesto sono state ascoltate, senza che emergano elementi di coinvolgimento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Blitz della Digos nella rete anarchica a Roma: caccia a contatti e obiettivi dopo l’esplosione al Parco degli Acquedotti

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