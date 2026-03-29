Nella chiesa di Santa Caterina d’Alessandria, nel centro storico di Palermo, si è svolta sabato 28 marzo una serata di preghiera intitolata Tenebrae factae sunt. L’evento ha attirato oltre 250 persone, tutte presenti in un edificio che risultava completamente gremito, superando le aspettative di partecipazione. La cerimonia ha coinvolto momenti di meditazione in musica e parola.

Una chiesa colma, oltre ogni previsione. Oltre 250 persone hanno preso parte a Tenebrae factae sunt, la meditazione in musica e parola che si è svolta ieri (sabato 28 marzo) nella chiesa di Santa Caterina d’Alessandria, nel cuore del centro storico di Palermo. Non un concerto, ma un tempo sospeso di ascolto, raccoglimento e interiorità, in cui la musica si è fatta preghiera e la parola si è intrecciata al silenzio, accompagnando i presenti dentro il mistero della Passione. L’iniziativa, proposta dal coro Giovanni Pierluigi da Palestrina, diretto dal maestro Giosuè D’Asta, su invito del rettore Don Giuseppe Bucaro, ha trasformato lo spazio sacro in un luogo di profonda condivisione spirituale, dove arte e fede si sono incontrate in modo autentico e coinvolgente. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Tenebrae factae sunt, la chiesa di Santa Caterina gremita per una serata di preghiera

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