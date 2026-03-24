Tenebrae factae sunt | non solo un concerto viaggio spirituale nella Chiesa Santa Caterina d' Alessandria

Giunta alla sua terza edizione, la meditazione in musica e parola è proposta dal coro Giovanni Pierluigi da Palestrina, diretto dal maestro Giosuè D’Asta, su iniziativa e invito del rettore don Giuseppe Bucaro. L’evento si inserisce in un percorso annuale di preparazione alla Settimana Santa che, negli anni, ha attraversato luoghi emblematici della città – dalla Chiesa del SS. Salvatore alla Chiesa di Santa Ninfa ai Crociferi – trovando quest’anno una nuova e suggestiva cornice nella magnificenza di Santa Caterina. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Tenebrae factae sunt si configura come un viaggio spirituale e artistico che attraversa secoli di storia musicale, dalla profondità degli antichi inni medievali della Settimana Santa alla grande stagione della polifonia rinascimentale, fino a toccare risonanze del Novecento. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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