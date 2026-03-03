Raid dell' Idf su Teheran truppe in Libano Colpita l' ambasciata Usa a Riad e una base in Bahrein L' Iran avverte i paesi europei | Le loro azioni difensive sarebbero un atto di guerra

L'IDF ha condotto un raid su Teheran e ha inviato truppe in Libano, mentre sono stati colpiti l'ambasciata statunitense a Riad e una base in Bahrein. L'Iran ha emesso un avviso ai paesi europei, dichiarando che le loro azioni difensive potrebbero essere considerate un atto di guerra. La situazione nel Medio Oriente si aggrava, con il quarto giorno di conflitto aperto.

Iran e Medio Oriente in fiamme mentre si entra nel quarto giorno di guerra Raid dell'Idf su Teheran e su Beirut. Gli Usa annunciano la distruzione dei centri di comando dei pasdaran. Colpita l'ambasciata statunitense a Riad, e una base in Bahrein. Trump: "Risponderemo all'attacco, siamo pieni di munizioni". "Li stiamo massacrando ma non abbiamo ancora iniziato a colpirli duramente, la grande ondata arriverà presto", annuncia il tycoon, che non esclude l'invio di truppe. Sei i soldati americani morti. Netanyahu: "Teheran stava costruendo nuovi siti nucleari: se non si interviene ora non si potrà in futuro. Regime iraniano irriformabile, non sarà una guerra infinita". 🔗 Leggi su Feedpress.me

