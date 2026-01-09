Sei serate tra gennaio e marzo tra il Teatro Manzoni e il Teatro di Corte a Monza L' iniziativa del Libraccio mescola letteratura e spettacolo per rendere la cultura ancora più accessibile e condivisa

Tra gennaio e marzo, il Libraccio propone una serie di serate tra il Teatro Manzoni e il Teatro di Corte a Monza, unendo letteratura e spettacolo. Questa iniziativa mira a rendere la cultura più accessibile e condivisa, offrendo al pubblico un’esperienza coinvolgente e ricca di stimoli. Un’occasione per scoprire come le parole scritte possano trasformarsi in un momento di confronto e di arricchimento culturale, in ambienti storici e suggestivi.

C 'è un modo nuovo di vivere la letteratura che sta prendendo forma: non più soltanto tra gli scaffali delle librerie o nel silenzio della lettura domestica, ma sotto i riflettori di due teatri storici, dove le parole scritte trovano voce e corpo attraverso chi le ha create. Il Libraccio, una delle principali catene di librerie in Italia impegnata anche nel mercato del second hand, ha scelto la città brianzola di Monza per dare vita alla sua prima rassegna letteraria "Libri in scena". La scelta non è casuale: quasi quarant'anni fa, nel 1982, in piazza Indipendenza apriva uno dei primissimi negozi del marchio.

