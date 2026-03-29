Teatro emozioni e solidarietà | grande successo per Forza Napoli a due passi dal cielo

Nella serata di ieri si è tenuto al Teatro Garibaldi di Santa Maria Capua Vetere il musical intitolato “Forza Napoli... a due passi dal cielo”. L’evento ha visto una grande partecipazione di pubblico e ha combinato momenti di spettacolo con iniziative di solidarietà. La rappresentazione ha coinvolto gli spettatori attraverso musica e recitazione, attirando l’attenzione sulla serata di beneficenza.

Il teatro che emoziona e la solidarietà che unisce. È stata una serata intensa e partecipata quella andata in scena ieri al Teatro Garibaldi, di Santa Maria Capua Vetere, dove il musical “Forza Napoli. a due passi dal cielo” ha richiamato un pubblico numeroso e caloroso. Lo spettacolo, portato sul palco dalla compagnia "Quartieri Seplasia", rientra nella rassegna di teatro amatoriale promossa dall’amministrazione comunale. La sala si è colorata d’azzurro grazie alla collaborazione del club Napoli SMCV, presieduto dall’avvocato Rosario Avenia, creando un’atmosfera ancora più coinvolgente. In scena un musical originale, costruito sulle contraddizioni, sulle emozioni e sull’anima della città di Napoli, che ha conquistato il pubblico presente e raccolto ampi consensi al termine della rappresentazione. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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