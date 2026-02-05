Teatro e solidarietà grande successo a Cosio Valtellino per E quindi uscimmo a riveder le stelle

Una serata di grande teatro e solidarietà a Cosio Valtellino. La sala del Teatro Frassati di Regoledo era piena, con tante persone che hanno assistito allo spettacolo “E quindi uscimmo a riveder le stelle”. L’atmosfera si è fatta emozionante, con il pubblico coinvolto e commosso dall’evento andato in scena il 30 gennaio 2026.

Una sala gremita e un'atmosfera di profonda commozione hanno accolto, lo scorso 30 gennaio 2026 presso il Teatro Frassati di Regoledo lo spettacolo teatrale "E quindi uscimmo a riveder le stelle". L'evento, organizzato dalla Fondazione Sansi Martino in collaborazione con l'Associazione AdAltaVoce.

