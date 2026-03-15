Horto Milano è un ristorante situato al sesto piano di un edificio nel centro della città, con una terrazza che offre una vista sulla strada sottostante. I clienti possono gustare i piatti all'aperto, godendo dello scenario urbano circostante. La location si distingue per la sua posizione elevata, che permette di mangiare a pochi passi dal cielo.

Affacciandosi dalla sua meravigliosa terrazza al sesto piano che abbraccia le grandi vie del centro meneghino, non si può non innamorarsi dell’immensa vista che nelle giornate particolarmente terse permette di vedere il Cervino e il Monte Rosa e, di sera, volge lo sguardo su una Milano illuminata e romantica dopo la frenesia giornaliera. È la splendida terrazza di Horto, ristorante dalla responsabilità sostenibile, premiato per il terzo anno consecutivo dalla Guida Michelin con una Stella Rossa e una Stella Verde per la sostenibilità. Il “responsabile” di questo capolavoro è Diego Panizza, visionario gestore e amministratore delegato di Horto, capace di immaginare il progetto – e quello che avrebbe trasmesso al cliente – quando ancora gli spazi esterni erano popolati solamente da erbacce e macchinari. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Horto Milano: il fascino di mangiare a due passi dal cielo

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