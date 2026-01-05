Workshop di combattimento scenico con Massimiliano Cutrera

Martignacco ospita un workshop di combattimento scenico con Massimiliano Cutrera, rivolto a chi desidera approfondire tecniche di scena e presenza fisica. L’appuntamento si svolgerà sabato 10 e domenica 11 gennaio presso l’Atelier Drammadilli (Via Cividina 116). Un’opportunità per migliorare le proprie competenze teatrali attraverso esercizi pratici e approcci professionali, in un contesto dedicato alla formazione e alla crescita artistica.

Martignacco si prepara ad accogliere un appuntamento pensato per chi vive il palco con il corpo, la presenza e il coraggio di sporcarsi le mani: sabato 10 e domenica 11 gennaio all'Atelier Drammadilli (Via Cividina 116, Martignacco) si terrà il workshop di combattimento scenico condotto da.

