Carrara | 30 esperti perfezionano il combattimento scenico

A Carrara, durante un fine settimana, trenta esperti si sono riuniti per perfezionare tecniche di combattimento scenico attraverso un intenso programma di formazione. L'evento ha portato professionisti da tutta Italia, che hanno partecipato a sessioni pratiche e teoriche. La manifestazione si è svolta in diverse location della città, offrendo un’opportunità di aggiornamento e confronto nel settore.

Un fine settimana di studio intensivo ha trasformato Carrara in un polo di riferimento nazionale per la formazione specialistica nel combattimento scenico. Una trentina di professionisti provenienti da diverse città del Centro e Nord Italia si sono riuniti per perfezionare le tecniche di coreografia di lotta sotto la guida di Federico Diust. L’iniziativa, organizzata dal Club Scherma Apuano e dall’associazione Collegium Lunae, conferma come il territorio apuano sappia valorizzare il proprio patrimonio storico attraverso competenze moderne. Il successo dell’evento dimostra che la tradizione della scherma non è confinata allo sport agonistico, ma diventa strumento vitale per l’industria dello spettacolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Carrara: 30 esperti perfezionano il combattimento scenico Articoli correlati Workshop di combattimento scenico con Massimiliano CutreraMartignacco si prepara ad accogliere un appuntamento pensato per chi vive il palco con il corpo, la presenza e il coraggio di sporcarsi le mani:... Campionato regionale 2026 di taekwondo (combattimento): 2 medaglie per le Pantere Team CarraraSi conclude il campionato regionale 2026 di combattimento di Taekwondo svoltosi a Patti Domenica 1 febbraio.