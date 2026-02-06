Ad Atessa la seconda assemblea territoriale di Uil Abruzzo verso il Congresso regionale

Ad Atessa si è tenuta la seconda assemblea territoriale di Uil Abruzzo. I rappresentanti sindacali si sono incontrati per discutere i prossimi passi in vista del Congresso regionale, che si svolgerà a Montesilvano il 5 e 6 maggio 2026. La riunione si inserisce nel percorso di preparazione verso l’evento, con i delegati che hanno condiviso idee e proposte per rafforzare il ruolo del sindacato nella regione.

Continua il percorso congressuale della Uil Abruzzo verso il 12esimo congresso regionale che si terrà il 5 e 6 maggio 2026 a Montesilvano. La seconda tappa territoriale si è svolta venerdì 6 febbraio al Centro Agorà di Atessa e ha visto la partecipazione di delegati sindacali e rappresentanti.

