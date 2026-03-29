Recentemente si è tornato a discutere della possibilità di tassare i milionari, un tema che solitamente suscita resistenze e tabù. La conquista della carica di sindaco in una grande città americana da parte di un candidato con orientamenti socialisti ha riacceso il dibattito sulla redistribuzione della ricchezza. In Italia, l’attenzione si concentra sull’1% più ricco che, secondo alcune stime, contribuisce in modo limitato alle entrate fiscali complessive.

Dalla vittoria di Zohran Mamdani al dibattito globale rilanciato dal World Economic Forum, torna centrale il tema della giustizia fiscale. Ecco come un prelievo minimo sui grandi patrimoni genererebbe centinaia di milioni l’anno: risorse sufficienti a finanziare servizi essenziali. Intanto, tra ideologia e conti in rosso, l'isola resta simbolo di un sistema che dipende dai trasferimenti pubblici Ci è voluto che Zohran Mamdani conquistasse la poltrona di sindaco di New York — ricordandoci, en passant, che “socialista” non è un’ingiuria ma una legittima categoria politica — perché anche da noi si tornasse a parlare di chi possiede moltissimo e contribuisce pochissimo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Tassare i milionari, oltre il tabù: l’1% che può cambiare il welfare (anche in Sicilia)

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