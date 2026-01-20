Dai milionari di Milano ai dati sulla ricchezza in Italia l’esperto | Dietro la concentrazione anche il fisco iniquo Cambiare Irpef e tasse di successione

L’attenzione sulla concentrazione di milionari a Milano ha acceso un dibattito sulla distribuzione della ricchezza in Italia. Tra le cause, si evidenzia anche un sistema fiscale che può favorire questa tendenza. L’esperto sottolinea l’importanza di riformare l’Irpef e le tasse di successione per promuovere una distribuzione più equa e sostenibile della ricchezza nel paese.

Ha fatto molto discutere la classifica secondo cui Milano sarebbe la città con più milionari al mondo in rapporto alla popolazione, davanti a New York e Londra. Stime riportate dal Sole 24 Ore sulla base di una classifica diffusa mesi fa da Henley & Partners, società direttamente interessata al tema visto che procura passaporti d’oro ai super-ricchi e fa consulenza ai governi che offrono la cittadinanza in cambio di denaro, senza indicare con chiarezza la fonte dei dati. Che se non altro hanno riacceso l’attenzione sulle disuguaglianze crescenti, fotografate solo ieri dal rapporto di Oxfam Disuguitalia, e sugli effetti di politiche fiscali che favoriscono in maniera sproporzionata i super ricchi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

I dati sui molti milionari che vivono a Milano non tornano - Dan Neidle di Tax Policy Associates ha scritto che i dati di LinkedIn non sono affidabili per questo genere di studi perché dai profili non è possibile ricavare la residenza fiscale di una persona: ... ilpost.it