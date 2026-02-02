Storie di casa Arconati viaggio nei secoli tra i protagonisti della Villa

Nel weekend, Villa Arconati si apre al pubblico con quattro visite guidate dedicate ai secoli di storia della famiglia Arconati. La Fondazione Augusto Rancilio porta i visitatori tra le stanze della villa, raccontando le vite di Galeazzo, Giuseppe Antonio e Antonio Busca, fino alle storie delle tre donne del Castellazzo. Un’occasione per scoprire come si sono evoluti gli ambienti e le atmosfere nel corso dei secoli.

Quattro secoli di storia, quattro visite guidate e un unico grande racconto. Fondazione Augusto Rancilio apre le porte di Villa Arconati fino al 6 febbraio e accompagna i visitatori negli ambienti della Villa attraverso le vite dei suoi grandi protagonisti: dalla ricchezza culturale del Seicento con Galeazzo Arconati, al fasto e alle feste settecentesche di Giuseppe Antonio Arconati, dalle trasformazioni ottocentesche sotto Antonio Busca fino al Novecento custodito dalle tre "dame" del Castellazzo, ogni percorso condurrà in un viaggio nel tempo. Oltre ai padroni di casa, si incontreranno personaggi e fatti storici che hanno animato i secoli della villa, scoprendo gli ambienti più esclusivi della residenza e i segreti dei suoi giardini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Storie di casa Arconati, viaggio nei secoli tra i protagonisti della Villa Approfondimenti su Villa Arconati Nobili, dame, feste e mondanità a Villa Arconati: 4 secoli di storia (e segreti) della piccola Versailles di Milano svelati Milano si anima con la storia di Villa Arconati, un gioiello che da secoli racconta di nobili, dame e feste. Torna la magia del Natale a Villa Arconati tra laboratori e atmosfere d’altri tempi La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Villa Arconati Argomenti discussi: Storie di casa Arconati, viaggio nei secoli tra i protagonisti della Villa; Bollate, a Villa Arconati per scoprire l’incanto dell’inverno. Quattro giorni di visite guidate tra giardino e sale storiche; Spirit de Milan: prossimi appuntamenti con musica dal vivo, ballo, e grande divertimento; Villa Arconati, aperture straordinarie per le visite. Storie di Casa Arconati, visite guidate alla piccola Versailles di MilanoQuattro secoli di storia, quattro visite guidate, un unico grande racconto: dal 3 al 6 febbraio 2026 la Fondazione Augusto Rancilio presenta il ciclo di visite guidate Storie di Casa Arconati e invita ... mentelocale.it APERITIVO COL REGISTA Un aperitivo teatrale nella suggestiva *Casa delle Storie*, antica dimora contadina che attraversa la storia d’Italia dalla fine dell’Ottocento agli anni ’60. Tra un calice e una narrazione, il regista e attore **Stefano De Luca** guiderà p - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.