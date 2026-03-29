Taekwondo come grido libertà il rifugiato iraniano Hadi | Il regime ci strappa i sogni

Un rifugiato iraniano ha condiviso il suo ricordo di un breve istante di contatto con il suo paese d'origine prima di lasciarlo definitivamente. Durante un'intervista, ha riferito che il suo ultimo contatto è durato circa dieci secondi, un momento che ha rappresentato per lui la fine di un legame con la sua terra e l'inizio di una nuova vita altrove.

Dura un istante il suo contatto con il Paese da cui è stato costretto a separarsi. Dieci secondi appena al giorno per sentire la voce della sua famiglia sotto le bombe prima che la linea telefonica fissa si interrompa e torni il silenzio e quel velo di profonda preoccupazione che i suoi occhi tradiscono. Per Hadi Tiranvalipour, campione iraniano di taekwondo vincitore di numerose competizioni nazionali e internazionali, la vita da oltre due anni scorre tra le pareti della palestra federale della Fita, al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti, dove è riuscito a mantenere intatti i suoi sogni di atleta olimpionico e di studente. Ma il... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Taekwondo come grido libertà, il rifugiato iraniano Hadi: "Il regime ci strappa i sogni" Articoli correlati Operazione regime change: Dentro la campagna AI di Israele per rovesciare il regime iranianoIl controllo dell’informazione, la censura e la manipolazione delle narrazioni pubbliche sono da anni strumenti decisivi nella competizione... Navi Usa verso l’Iran, gli uomini di Trump in Israele. Ora il regime teme il peggio: «Khamenei s’è rifugiato in un bunker»L’Ayatollah Ali Khamenei si è spostato in un bunker speciale sotto terra, a Teheran, mossa precauzionale in vista di un possibile attacco americano...