Navi Usa verso l’Iran gli uomini di Trump in Israele Ora il regime teme il peggio | Khamenei s’è rifugiato in un bunker

Le recenti mosse militari degli Stati Uniti verso l’Iran e la presenza di figure di spicco come gli uomini di Trump in Israele indicano un aumento delle tensioni nella regione. L’Ayatollah Khamenei si sarebbe rifugiato in un bunker sotterraneo a Teheran, segnale di una possibile escalation nel contesto di un’eventuale azione militare o di crisi politica. Questi sviluppi evidenziano la delicatezza della situazione e l’incertezza che la caratterizza.

L’Ayatollah Ali Khamenei si è spostato in un bunker speciale sotto terra, a Teheran, mossa precauzionale in vista di un possibile attacco americano all’Iran, o contro di lui personalmente. Lo scrive Iran International, testata vicina all’opposizione iraniana. Secondo il sito basato a Londra, la Guida suprema al potere a Teheran dal 1989 sarebbe “calato” nelle ultime ore in un sito fortificato sotto terra che comprende anche un dedalo di tunnel interconnessi, dopo che alti funzionari del regime hanno valutato come aumentato il rischio di un attacco Usa. Secondo le fonti di Iran International, la gestione quotidiana dei poteri e delle comunicazioni dell’Ayatollah sarebbe stata assunta per il momento da Masoud Khamenei, terzo figlio della Guida suprema, che ha 86 anni.🔗 Leggi su Open.online

L’Iran teme gli Usa e accusa Israele: Khamenei pronto a scappare in Russia se le proteste continuerannoL’Ayatollah Khamenei, guida suprema dell’Iran, avrebbe minacciato di trasferirsi in Russia nel caso in cui le proteste contro il governo e il crisi economica dovessero intensificarsi.

Iran, i piani d’intervento di Trump: «Usa e Israele vogliono uccidere Khamenei»Gli Stati Uniti stanno considerando diverse opzioni di intervento in Iran, senza tuttavia prevedere azioni militari dirette.

Perché Trump e Israele spingono per la fine del regime in Iran tra proteste e crisi

Argomenti discussi: Trump avverte: Grande flotta di navi Usa in viaggio verso l'Iran; Iran: Trump invia una imponente flotta USA verso il Medio Oriente; Iran, Trump manda la flotta: Vedremo cosa succederà; Bombardieri, cruise o cyber, le ipotesi di attacco Usa all’Iran.

