Taekwondo Campionato italiani cadetti | cinture nere gli highlights delle gare

Al via i Campionati Italiani Cadetti di taekwondo, organizzati presso l’E-Work Arena di Busto Arsizio. L’evento ha visto la partecipazione di atleti con cinture nere che si sono confrontati in diverse gare, portando alla luce momenti di rilievo e risultati significativi nelle categorie giovanili. Le competizioni si sono svolte su più discipline e hanno coinvolto numerosi giovani talenti.

L’edizione corrente dei Campionati Italiani Cadetti, ospitata presso la cornice dell’E-Work Arena di Busto Arsizio, ha sancito un punto di svolta storico per le categorie giovanili della Federazione. Il dato relativo alle adesioni ha delineato uno scenario di crescita senza precedenti con la partecipazione di 569 atleti, un numero mai registrato in questa specifica fascia d’età. Tale affluenza non costituisce soltanto un successo organizzativo, ma si configura come la prova tangibile di un movimento in costante espansione in Italia. L’evento, svoltosi sotto l’egida della FITAU, ha messo in luce i talenti emergenti del panorama italiano. Festeggia la ASD TKD Greco Academy che ha conquistato il gradino più alto del podio in due categorie grazie alle prestazioni di Alessandro Ieluzzi nei -41 kg e Alessandro Borda nei -45 kg. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Taekwondo, campionati italiani cadetti cinture rosse: risultati e highlightsÈ una grande giornata per il taekwondo italiano: è andata in scena la prima giornata dedicata alle cinture rosse. Taekwondo, campionati italiani junior cinture nere: la “New Marzial” si Laurea campione d'ItaliaLa società: "Un successo frutto di impegno e dedizione perché dietro a queste vittorie si cela un lungo percorso di allenamenti e sacrifici” MESAGNE... Campionati Italiani Junior 2026 – DAY 1 CAMPO 2 Una raccolta di contenuti su Taekwondo Campionato italiani cadetti... Temi più discussi: Campionati Italiani Cadetti A2, a Leinì assegnati i titoli maschili della prima giornata; Taekwondo, a Busto Arsizio i campionati italiani cadetti; Viola Andrea Gurin di bronzo ai Campionati Italiani Cadetti A2; Busto ospita gli italiani cadetti di taekwondo. E si candida per il G1 olimpico. Taekwondo: Campionati italiani cadetti, assegnati 40 titoliSi sono svolti a Busto Arsizio (Varese) i Campionati italiani cadetti di taekwondo in due giornate di gare. Ben 40 i titoli assegnati, con 569 atleti iscritti e un livello tecnico di rilievo. Tra le p ... napolimagazine.com Taekwondo, campionati italiani cadetti cinture rosse: risultati e highlightsÈ una grande giornata per il taekwondo italiano: è andata in scena la prima giornata dedicata alle cinture rosse. I risultati ... sportface.it FITA - Federazione Italiana Taekwondo - facebook.com facebook Taekwondo: record di partecipazione ai Campionati italiani cadetti. Assegnati 40 titoli, Cito "la risposta degli appassionati è un segnale" #ANSA x.com